De Ligt a sorpresa: «Potrei rimanere all’Ajax»

Matthijs De Ligt a sorpresa mischia le carte sul suo futuro: «De Jong ha già deciso, io no. Guardo a ciò che è meglio per la mia carriera»

Matthijs De Ligt è l’ambito gioiello di mezza Europa. Barcelona, Juve, Liverpool, Manchester United, tutti vogliono mettere le mani sul difensore, in prospettiva, più forte del panorama europeo. Lui non si sbilancia sul suo futuro ma anzi mischia ulteriormente le carte.

«Non so nulla. Durante l’anno sono state dette e scritte molte cose, ma nulla mi fa impazzire. De Jong ha già preso la sua decisione e io no, è così. E’ vero, diversi club sono interessati ma è bene guardare a ciò che è meglio per me, per lo sviluppo della mia carriera, se è meglio iniziare la preparazione all’Ajax o altrove. Non ho una squadra da sogno accanto all’Ajax: ho sempre sognato di giocarci e ci sono riuscito. Finché avrò un contratto qui, la possibilità di rimanere ci sarà sempre»