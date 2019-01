Calciomercato, Udinese: chiuse le trattative per De Maio

Calciomercato, chiuse le trattative tra Udinese e Bologna per De Maio. Il francese arriva al club friulano tramite un prestito con obbligo di riscatto

Si sono chiuse nelle ultime ore le trattative tra l’Udinese e il Bologna per il prestito di De Maio. Il francese diventa il nuovo difensore del club friulano grazie ad un prestito con obbligo di riscatto fissato all’arrivo ad un determinato numero di presenze in campo. De Maio lascia Bologna dopo un anno e mezzo in cui ha collezionato 32 presenze e 2 reti. Con l’addio del francese la società emiliana si sta adoperando per trovare una nuova alternativa per il reparto difensivo; in pole ci sarebbe il nome di Lorenzo Tonelli.