Calciomercato Empoli, i toscani fanno affari: piazzati tre colpi dai rosanero verso il fallimento. I nomi

Come riporta Gianluca di Marzio, l’Empoli starebbe sfruttando il caos in cui versa il Palermo per piazzare dei colpi in entrata in vista del prossimo campionato di cadetteria.

Dopo Alberto Brignoli e Stefano Moreo, i toscani hanno bloccato anche Roberto Pirrello, centrocampista classe 1996.