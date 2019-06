Calciomercato Empoli, spunta il nome di Stulac a centrocampo

Non solo cessioni illustri: Corsi è al lavoro per ridefinire la rosa, a centrocampo spunto il nome di Stulac

Fabrizio Corsi è al lavoro per sfoltire la rosa e abbattere il monte ingaggi con cessioni illustri, ma allo stesso tempo servono giocatori di categoria per essere competitivi in Serie B. A centrocampo secondo PianetaEmpoli.it l’Empoli ha fatto un sondaggio per lo sloveno classe ‘94 Stulac, attesa una risposta nei prossimi giorni.

Ultima stagione con più ombre che luci a Parma, e la volontà di rimettersi in gioco altrove, Stulac potrebbe accettare di scendere di categoria a Empoli per dare la caccia immediata alla A. Il prezzo? Intorno ai 2 milioni di euro, il Parma lo considera in uscita, l’Empoli è pronto a provarci.