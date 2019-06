La Virtus Entella si prepara al prossimo campionato di Serie B: sarebbe infatti fatta la trattativa per l’acquisto di Cicconi e Pandolfi

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Virtus Entella avrebbe chiuso la trattativa per portare Cicconi e Pandolfi in Liguria per la prossima stagione.

Manuel Cicconi, centrocampista classe ’97 ha giocato con la maglia del Como in Serie D. Luca Pandolfi, viceversa, è un attaccante classe ’98 che nell’ultima stagione ha giocato al Castrovillari in Serie D. Saranno dunque loro le prime due nuove pedine per la Serie B.