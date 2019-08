Cambia l’orario di chiusura del calciomercato estivo: per le trattative ci sarà tempo fino al 2 settembre, ma si finirà alle 22 e non alle 20

Novità dell’ultimo minuto nel calciomercato italiano. Per gli affari in entrata ci sarà tempo fino al 2 settembre, ma il gong arriverà alle 22 e non alle 20 come inizialmente previsto.

Due ore in più, quindi, per formalizzare gli ultimi affare e tentare di piazzare il colpo che potrebbe far svoltare una stagione.