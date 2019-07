Calciomercato Fiorentina, affondo per un esterno del Sassuolo

La dirigenza viola è al lavoro per definire i termini del trasferimento di un esterno del Sassuolo. Ecco il nome

La dirigenza viola tenta l’assalto decisivo a uno degli esterni più promettenti del campionato italiano. Il difensore del Sassuolo, Pol Lirola, secondo Sky Sport avrebbe già dato il suo ok alla Fiorentina, è lui il nome in cima alla lista di Montella e Pradè per la difesa.

La Fiorentina avrebbe già presentato una prima offerta di circa 10 milioni di euro, l’operazione si potrebbe chiudere intorno ai 15 milioni più bonus, nei prossimi giorni Pradè dovrebbe perfezionare l’offerta definitiva per l’accordo. Nelle ultime tre stagioni al Sassuolo per Lirola 73 presenze e una rete, in estate ha conquistato l’Europeo U21.