Fiorentina, tutto bloccato sul mercato: la Conference spartiacque degli acquisti

Il mercato della Fiorentina è bloccato almeno fino alla partita col Twente di Conference League, nonostante diversi nomi siano già in ballo

Il mercato della Fiorentina è bloccato almeno fino alla partita col Twente di Conference League, nonostante diversi nomi siano già in ballo.

Tra acquisti e cessioni la Viola ha in ballo diverse trattative che possono andare in porto in base all’esito della sfida di Coppa contro gli olandesi. In cima alla lista c’è senza dubbio l’arrivo di Barak dal Verona con cui si è già trovato l’accordo per un prestito a 2 milioni e riscatto fisato a 10. Poi occhi su un difensore e non si molla nemmeno Bajrami. Lo scrive La Repubblica.