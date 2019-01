Ellyes Skhiri-Fiorentina, Corvino mette sul piatto 10 milioni

Calciomercato Fiorentina, Ellyes Skhiri fa gola a Pantaleo Corvino: recapitata un’offerta al Montpellier per il centrocampista

Hamed Traorè ma non solo: la Fiorentina pensa al futuro ed è già al lavoro per il prossimo obiettivo. La dirigenza cerca innesti per il centrocampo di Stefano Pioli e Le 10 Sport rivela il desiderio di Pantaleo Corvino: Ellyes Skhiri, metodista del Montpellier.

Classe 1995 di Lunes, Skhiri ha raccolto 18 presenze e 1 rete in stagione, evidenziando grandi qualità tecnico-tattiche. Il portale transalpino parla di un’offerta da 10 milioni di euro, con i viola che vogliono bloccare in vista di giugno il calciatore. Il 23enne piace anche al Monaco.