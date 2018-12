Il centrocampista dei viola Valerina Eysseric avverte la Fiorentina: «Vorrei più spazio, oppure tornare al Nizza»

A pochi giorni dal pirotecnico 3-3 tra Sassuolo e Fiorentina il centrocampista dei viola Valentin Eysseric parla della sua stagione al quotidiano Nice Matin. Il giocatore francese finito ai vertici della rosa chiede più spazio e si dice pronto anche ad un eventuale ritorno alla sua vecchia squadra, il Nizza. Il centrocampista non sarebbe infatti contento del suo impiego da parte del tecnico Stefano Pioli poichè nelle prime quindici partite ha preso parte solo a sette di queste.

«Firenze è magnifica, adesso sto cominciando a parlare bene l’italiano. Nello scorso campionato ho vissuto una stagione complicata. Quest’anno non sta andando meglio visto che, soprattutto dalla fine di ottobre, non sto avendo molto spazio. Certo, non è niente di paragonabile alla mia ultima stagione al Nizza ma in quel momento volevo provare un’esperienza in Italia. Non mi pento, ma mi piacerebbe giocare di più altrimenti vorrei poter tornare al Nizza».