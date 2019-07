Calciomercato Fiorentina: c’è un giovane terzino del Genk nel mirino dei Viola per la rosa da mettere nelle mani di Montella

C’è un nome nuovo in orbita Fiorentina. Come riporta Tuttosport, infatti, il giovane esterno Joakim Maehle, 22 anni, è finito nel mirino della Viola per la prossima stagione.

Il giovane del Genk andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno e potrebbe dunque rappresentare l’alternativa low cost a Lirola qualora non si trovasse una quadra con il Sassuolo.