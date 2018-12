Rog, c’è la Fiorentina: il futuro del croato dipende da Ancelotti

Calciomercato Fiorentina, idea Rog per il centrocampo di Stefano Pioli: il Napoli valuterà il da farsi in base alle valutazioni del tecnico

La sessione di mercato di gennaio si avvicina, Fiorentina a caccia di un innesto per la mediana di Stefano Pioli. Sono diversi i profili sul taccuino del direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino e spunta un nome nuovo: come riporta il Corriere dello Sport, idea Marko Rog del Napoli.

Il centrocampista croato non sta trovando molto spazio in azzurro e la dirigenza potrebbe accettare una cessione a titolo temporaneo. Il quotidiano sottolinea che molto dipenderà dalle valutazioni del tecnico Carlo Ancelotti: nonostante lo scarso minutaggio, considera la mezzala un’alternativa importante per il suo undici.