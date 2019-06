Calciomercato Fiorentina, Montella: «Ecco su chi dobbiamo investire»

Calciomercato Fiorentina, l’allenatore Vincenzo Montella ha spiegato in un’intervista su chi la dirigenza debba investire

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha spiegato quali sono gli elementi per completare la rosa e ha parlato del suo rapporto con Commisso. Le sue parole: «Sogno di crescere, prendendo spunto dalla frase di Commisso pero non voglio fare promesse che non posso mantenere».

«Con Rocco abbiamo abbiamo analizzato la rosa, che non può essere valutata per gli ultimi 45 giorni in cui l’ho allenata io. Perché era inquinata, sotto shock per il cambio di panchina. Il patrimonio c’è, dobbiamo solo investire su qualche elemento più funzionale. Chiesa? Ha bisogno di completarsi, quest’anno l’ho avvicinato alla porta per necessità anche se lui è un esterno».