Calciomercato Fiorentina, Montella punta un esterno del Sassuolo

Calciomercato Fiorentina, Montella mette in cima alla lista un esterno del Sassuolo: trattativa possibile già a gennaio

Il calciomercato non va mai in letargo. E così la Fiorentina, recuperato entusiasmo in campionato con tre vittorie, sta già iniziando a guardarsi intorno in vista della sessione di gennaio.

Secondo quanto riporta La Nazione, infatti, Montella avrebbe messo gli occhi su Alessandro Tripaldelli, giovane classe 1999 cresciuto nella Juventus ed ora al Sassuolo. Il terzino potrebbe essere prelevato in inverno, ma lasciato in prestito ai neroverdi fino al termine della stagione.