Calciomercato Fiorentina, occhi su un esterno dello Sporting

Fiorentina scatenata, dopo Ribery e Boateng in attacco Pradè pensa a un attaccante esterno dello Sporting Lisbona

La Fiorentina si rifa il look in attacco, ma Boateng e Ribery non bastano. Pradè ha provato anche ad arrivare a Politano ma viste le difficoltà avrebbe sondato un altro esterno d’attacco: il brasiliano Raphinha dello Sporting Lisbona.

Secondo Sky Sport è un nome caldo per i prossimi giorni, l’esterno classe ‘96 ha debuttato nella massima serie portoghese a 20 anni e ha un prezzo del cartellino sugli 8 milioni di euro, Pradè e Barone stanno facendo le valutazioni del caso insieme a Commisso, pronti all’eventuale affondo decisivo.