Calciomercato Fiorentina: offerta al Liverpool per il cugino di Gerrard

La Fiorentina continua a muoversi senza sosta sul mercato. Come riporta Sky Sports Uk, i viola sono entrati in corsa per Bobby Duncan, attaccante classe 2001 delle giovanili del Liverpool.

Secondo l’emittente inglese la Fiorentina ha offerto un prestito con diritto di riscatto ai Reds. Duncan, cresciuto nelle giovanili di Manchester City e Liverpool, potrebbe dunque arrivare presto in Italia. Dettaglio non marginale: Duncan è il cugino di Steven Gerrard.