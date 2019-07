Calciomercato Fiorentina, Pedullà: «Pezzella non si discute»

Alfredo Pedullà, in collegamento a Pentasport di Radio Bruno Toscana, ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole

Veretout ma non solo. Alfredo Pedullà fa il punto sul mercato della Fiorentina, ecco le sue parole a Radio Bruno Toscana. «Mi aspetto di capire quanti pulmini serviranno per Moena… La Fiorentina è nelle condizioni di dovere cedere diversi giocatori. Pezzella per me è indiscutibile e credo lo sia anche per Pradè. Hai già 43 giocatori in rosa, se pensi di piazzare anche i presunti titolari allora il mercato diventa impossibile.

Spero che domani Pradè dia nuove informazioni su Veretout. La Roma si è convinta di aver fatto l’offerta più alta, se offrirà 25 milioni cash senza contropartite potrebbero esserci sviluppi».