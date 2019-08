Calciomercato Fiorentina, piace un brasiliano per sostituire Biraghi

Il mercato della Fiorentina è in piena attività, Pradè ha individuato un brasiliano che potrebbe sostituire Biraghi. Ecco il nome

Non solo de Paul, il mercato della Fiorentina sembra destinato a regalare ancora sorprese da qui alla chiusura. Pradè è al lavoro per sfoltire ma anche per puntellare i reparti che necessitano rinforzi, una priorità è sostituire Biraghi e il nome giusto potrebbe essere quello del brasiliano Jorge, classe 1996, in prestito al Santos dal Monaco e nel giro della Nazionale.

Secondo Gazzetta.it la scadenza del prestito è datata 31 dicembre 2019, ma la dirigenza viola farà il possibile per portarlo subito a Firenze.