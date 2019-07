Calciomercato Fiorentina, piace un centrocampista del Marsiglia

Con l’addio di Veretout la dirigenza viola sta pensando a un profilo internazionale per il centrocampo. Ecco chi

Un big per il centrocampo della Fiorentina. Con Veretout in partenza la dirigenza viola si sta muovendo per rinforzare il reparto con un nome di spessore internazionale. Secondo La Provence, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Luiz Gustavo, al Marsiglia.

Sarebbe un elemento di grande esperienza in grado di dare equilibrio a un reparto che cambierà molto rispetto all’anno scorso, ma il futuro del brasiliano è legato a quello di Strootman: se l’olandese non dovesse partire sarebbe lui il sacrificato, alla finestra anche Milan e Fenerbahçe. L’alternativa per la Fiorentina è il ritorno di Badelj.