Calciomercato Fiorentina, rinforzi in attacco: tentativo per Jovic

Calciomercato Fiorentina: i viola cercano un attaccante e avrebbero messo nel mirino Jovic del Real Madrid

La Fiorentina è a caccia di attaccanti e dopo aver messo scritto i nomi di Djuric e Pinamonti sulla lista dei desideri, starebbe ora guardando in Spagna per trovare il giusto rinforzo offensivo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i dirigenti viola avrebbero parlato nei giorni scorsi con il Real Madrid per Luka Jovic; bomber già seguito, tra l’altro, nella passata stagione. Economicamente la trattativa sembra complicata, visti i 6 milioni di ingaggio e i 60 milioni che i Blancos sborsarono per acquistarlo, ma il serbo resta una pista viva per la Fiorentina.