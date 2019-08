Calciomercato Fiorentina, ritorno di fiamma per un trequartista argentino

Calciomercato Fiorentina, i Viola si muovono ancora in entrata: ritorno di fiamma per un trequartista argentino

La Fiorentina non ha alcuna intenzione di chiudere il proprio mercato in entrata. E sonda nuove piste per rinforzare la trequarti. O, meglio, rispolvera desideri già cullati nel corso della sessione estiva.

Secondo Tuttosport, infatti, i Viola sarebbero pronti a tornare alla carica per il trequartista Rodrigo De Paul. La concorrenza per l’argentino dell’Udinese non manca, ma il club di Commisso pare intenzionato nelle prossime ore a formalizzare un’offerta ai friulani.