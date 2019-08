Calciomercato Fiorentina, Simeone verso l’addio: due club di A su di lui

Calciomercato Fiorentina, Simeone verso l’addio: due club di Serie A sulle tracce dell’attaccante argentino

Il Cholito Simeone potrebbe salutare Firenze e non far parte della nuova Fiorentina di Rocco Commisso. L’attaccante argentino, nella scorsa stagione, ha faticato e non sembra rientrare nei piani di Montella.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sulle sue tracce ci sarebbero il Cagliari, dove andrebbe a formare un tandem d’attacco da prima classe con Pavoletti, e la Sampdoria, destinazione particolare poichè Simeone aveva giocato nel Genoa.