Calciomercato Fiorentina: sogno De Paul, trattativa in salita

L’obiettivo di mercato della Fiorentina è Rodrigo De Paul: la trattativa con l’Udinese, tuttavia, non si preannuncia semplice

Nella conferenza stampa di ieri Daniele Pradè ha detto una mezza verità: «Ci piace, ma i giocatori dell’Udinese costano cari, per noi sono inavvicinabili». La Fiorentina è innamorata di Rodrigo De Paul e vuole fare un tentativo per comprarlo.

Pradè ha parlato di 10 agosto come data del primo acquisto, dopo che tutti i giocatori non funzionali al progetto viola saranno ceduti. Certo è che come riporta La Gazzetta dello Sport, servirà un esborso economico importante. Siamo su cifre che si avvicinano ai trenta milioni di euro, da record almeno per quel che riguarda la storia della Fiorentina.