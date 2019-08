Calciomercato Fiorentina, sondato un difensore del Torino

La Fiorentina pensa a un giovane del Torino per rinforzare la difesa, al momento è solo un sondaggio, i dettagli

L’interesse della Fiorentina per un giovane difensore del Torino potrebbe trasformarsi in trattativa a breve. Secondo Sky Sport, infatti, Pradè ha contattato Bava per Kevin Bonifazi, il classe ‘96 che ha siglato il suo primo gol in Europa League la scorsa settimana.

Il Toro aspetta l’eventuale offerta della Fiorentina, e non ha intenzione di privarsi del giocatore per meno di 6 milioni di euro, ma sulle tracce di Bonifazi c’è anche la SPAL. Lui preferirebbe confermarsi a Torino, ma a Firenze avrebbe sicuramente più spazio.