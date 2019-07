Calciomercato Fiorentina, sondato un portiere uruguaiano

La Fiorentina avrebbe sondato un portiere uruguaiano classe ‘99 dell’Independiente de Avellaneda, ecco i dettagli

Nessun dubbio dall’Argentina: secondo il sito Tenfield.com la Fiorentina negli ultimi giorni si è fatta avanti con un sondaggio esplorativo per un portiere uruguaiano classe ‘99, in forza all’Independiente de Avellaneda. Renzo Rodriguez ha il passaporto italiano e parecchi estimatori, tra i quali anche Gabriel Batistuta.

Rodriguez è stato uno dei protagonisti del suo Uruguay nel recente Sudamericano Sub 20, in Cile, e Firenze per lui sarebbe un ritorno in Italia visto che nel 2016/2017 ha giocato con la Primavera del Novara. Valore del cartellino intorno ai 350 mila euro.