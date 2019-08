Calciomercato Fiorentina: tentativo per Ribery, i dettagli

La Fiorentina avrebbe fatto un sondaggio per Franck Ribery, attualmente svincolato dopo gli anni passati al Bayern Monaco

Non solo Suso. La Fiorentina è alla ricerca di un forte esterno da opporre a Federico Chiesa e, come riporta Sky Sport, starebbe pensando a Franck Ribery. Il fuoriclasse francese è rimasto svincolato dopo 12 stagioni al Bayern e, a 36 anni, ha ancora voglia di continuare a giocare: su di lui ci sono anche Lokomotiv Mosca e Psv Eindhoven, ma l’ipotesi Italia potrebbe affascinarlo.

Per ora i viola hanno fatto solo un sondaggio, presto potrebbero affondare il colpo se la trattativa per Suso non dovesse concludersi felicemente per Montella e co.