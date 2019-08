Calciomercato Fiorentina, non c’è solo Raphinha…

Il mercato della Fiorentina è ancora da completare, Pradè non molla Raphinha ma tre le possibili alternative c’è un attaccante del Napoli

Raphinha è il nome il cima alla lista di Pradè, il pressing della viola è serrato, ma al momento dal brasiliano nessun segnale. Ecco perché la dirigenza sta valutando possibili alternative, e dopo aver incassato il «No» del Sassuolo per Berardi, secondo Sky Sport Pradè sta valutando un attaccante del Napoli.

Italiano, classe ‘92, un profilo ideale per la Fiorentina di Commisso. Simone Verdi è sul mercato, piace molto al Toro (che peró in caso di eliminazione in Europa League non potrà permetterselo) e ha un prezzo di cartellino di poco superiore ai 20 milioni.