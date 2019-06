Calciomercato Frosinone: Ciano e Paganini ai saluti, ecco dove andranno

Il Frosinone lavora molto sul mercato in uscita: Camillo Ciano e Paganini sono proni a salutare i gialloblù

Il Frosinone è molto attivo sul mercato in uscita. In attesa di scoprire quale il nome che siederà sulla panchina dei ciociari, il presidente Stirpe sta curando le uscite con due nomi su tutti. Camillo Ciano è destinato lasciare i gialloblù. Su di lui c’è il forte pressing del Parma che rischia di perdere Inglese (che piace all’Atalanta).

L’altro nome in uscita è quello di Luca Paganini, in odore di Cagliari. In questo caso la trattativa con i sardi è quasi conclusa.