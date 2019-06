Calciomercato Frosinone: Dionisi ai saluti, il Bari interessato all’attaccante

Calciomercato Frosinone: Dionisi è pronto a salutare. Per lui si potrebbero aprire le porte della Serie C con il Bari

Dopo cinque stagioni, 164 presenze e 51 gol l’avventura di Federico Dionisi al Frosinone potrebbe chiudersi. L’attaccante classe 1987 interessa al Bari, club neopromosso in Serie C. I pugliesi cercano esperienza per poter affrontare con uno squadrone la terza serie italiana e procedere velocemente nella sua scalata verso il calcio dei grandi.

Come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, i biancorossi sarebbero quindi sulle tracce di Dionisi.