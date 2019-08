Calciomercato Frosinone, definito un prestito in entrata dall’Atalanta: i ciociari rinforzano il proprio centrocampo

Colpo in entrata per il nuovo Frosinone. La società ciociara infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrà contare nella prossima stagione sulle prestazioni di Nicolas Haas, centrocampista svizzero classe 1996.

Il giovane arriva alla corte di Nesta a titolo temporaneo dall’Atalanta, dopo aver militato sempre in prestito nel Palermo dove si è fatto apprezzare per la sua duttilità in mezzo al campo.