Calciomercato Frosinone: in arrivo Haas dall’Atalanta

Il Frosinone piazza un colpo in entrata e finalizza l’operazione Nicolas Haas: il centrocampista arriverà dall’Atalanta

Squillo di mercato del Frosinone che ha finalizzato il colpo Nicolas Haas dall’Atalanta. Come informa Gianluca Di Marzio, è stato trovato l’accordo per il 23enne che arriverà in prestito con diritto di riscatto (obbligo in caso di promozione).

Un acquisto sicuramente importante per i ciociari che accolgono tra le loro fila uno dei miglior centrocampisti dello scorso campionato di Serie B. Con la maglia del Palermo, infatti, Haas raccolse 32 presenze, 9 assist e un gol.