Frosinone, Campbell ritorna? Ecco la situazione intorno all’attaccante

Il cartellino di Joel Campbell appartiene ancora al Frosinone: che fine farà il costaricano?

Vi ricordate di Joel Campbell? Ebbene il cartellino dell’attaccante è ancora di proprietà del Frosinone Calcio. Il costaricano, rivelatosi una meteora in maglia canarina nella sua breve parentesi in Serie A, potrebbe tornare in futuro a disposizione della squadra giallazzurra.

Il prestito, del resto, durerà sino a giugno 2020 (nel 2021 scadrà il contratto dell’attaccante con il club ciociaro), ma vi sarebbe da parte dei messicani la possibilità di acquistarlo. Campbell è dunque ancora del Frosinone, ma almeno per la prossima stagione non rientrerà in Ciociaria.