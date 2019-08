Calciomercato Genoa, addio definitivo a Callegari: andrà all’Avranches

Calciomercato Genoa, addio definitivo a Callegari: andrà all’US Avranches. Ecco i dettagli sul giocatore ex PSG B

Ripartirà dalla terza divisione francese il mediano francese Lorenzo Callegari. Il giocatore ha da poco rescisso il contratto che lo legava al Genoa e, come riportato da vari media francesi, sarebbe in procinto di approdare all’US Avranches, club d’Oltralpe di serie minore.

Su di lui aveva attirato grandi aspettative dal club ligure: arrivato dal PSG B lo scorso anno, era stato subito girato alla Ternana in prestito. La stagione in Lega Pro, però, non ha avuto le tinte brillanti attese.