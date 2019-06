Calciomercato Genoa: Callegari potrebbe tornare in Francia

Il Sochaux sembra essere in vantaggio rispetto alle concorrenti per Callegari e inizierà la trattativa con il Genoa a la prossima settimana

Si preannuncia un ritorno in Francia per Lorenzo Callegari, mediano classe ’98, cresciuto nel vivaio del PSG e giunto a vestire la maglia rossoblù la scorsa estate per poi essere mandato in prestito alla Ternana.

Come informa l’Equipe, già molte società si sarebbero mosse per aggiudicarsi le prestazioni del giocatore. In particolare, si fa riferimento al Sochaux che dovrà rimpiazzare il partente Agoumè e ha individuato in Callegari il profilo adatto.