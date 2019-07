Calciomercato Genoa: il Bologna si arrende, Kouamè resta

Christian Kouamè potrebbe rimanere in rossoblù: il Bologna dopo il muro alzato dal Grifone non ha più insistito

Il Genoa lo ha ribadito più volte in questi primi mesi di calciomercato: Christian Kouamè non si muove da Pegli, Bologna e qualsiasi altra società interessata all’attaccante, sono avvisate.

Secondo Tuttomercatoweb.com i felsinei non hanno più insistito per l’attaccante ivoriano e ha ripiegato su altri nomi per rinforzare il suo reparto offensivo. Il Grifone vuole trattenere Kouamè, ritenuto fondamentale per il gioco di Andreazzoli e solo una proposta indecente potrebbe far cambiare idea a Preziosi.