Calciomercato Genoa: Curado al Crotone, Oprut verso l’ Hermannstadt

Il mercato del Genoa si muove anche in uscita: programmate due cessioni nel giro di poche ore. Ecco di chi si tratta

Il Genoa è attivo anche sul mercato in uscita oltre che su quello in uscita. Entrando nel dettaglio, Marcos Curado, difensore argentino ‘95, passa al Crotone (dove era già quest’anno) in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto.

Parallelamente lascia Genova anche Raúl Oprut, terzino sinistro rumeno classe ‘98 (ultima stagione all’Albissola in C) che va all’FC Hermannstadt squadra di Serie A rumena.