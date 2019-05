Calciomercato Genoa, l’acquisto di Gumus è in stand-by: ecco il motivo

Calciomercato Genoa, l’acquisto di Gumus è in stand-by: il turco era stato bloccato a marzo, ma il suo arrivo non è più scontato

Cala il gelo tra Prandelli ed il Genoa, e anche l’acquisto di Gumus viene messo in… ghiaccio. Sono giorni di riflessione in casa del Grifone, con il futuro del tecnico che ha conquistato una sofferta salvezza ancora tutto da definire. E da quello snodo cruciale, inevitabilmente, dipendono anche le strategie di calciomercato.

I rossoblù, in primavera, avevano bloccato infatti Sinan Gumus, ala classe 1994 in forza al Galatasaray. Un profilo gradito allo stesso Prandelli, che proprio in Turchia aveva già avuto modo di allenarlo. Ma anche alla società, che ha potuto fermarlo a parametro zero. Innesto però ora messo in discussione dalla conferma del tecnico: senza l’ex ct della Nazionale in panchina, Gumus a Genova con ogni probabilità non sbarcherà mai.