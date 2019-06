Calciomercato Genoa: incontro con l’Ascoli, i nomi sul tavolo

Genoa e Ascoli si sono incontrati ieri a pranzo per un incontro di mercato: i nomi sul tavolo delle due società

Come riferisce Gianluca Di Marzio, nella giornata di ieri è andato in scena un pranzo di mercato tra Genoa e Ascoli. Presenti il direttore sportivo rossoblù Stefano Capozucca e il presidente dell’Ascoli, Tesoro, per parlare di alcuni giovani giocatori.

I nomi sul tavolo sono due: il numero uno è Asencio, attaccante classe ’98 del giovanile rossoblù che nella scorsa stagione è andato in prestito al Benevento. Poi si è fatto il punto anche per Danilo Ventola: il 18enne attaccante è attualmente in prestito biennale al Genoa dall’Ascoli con diritto di riscatto.