Calciomercato Genoa: l’Inter riacquista Radu, sarà girato in prestito al Grifone

L’operazione tra Inter e Genoa per Radu è stata definita: il portiere rumeno sarà acquistato dai nerazzurri e prestato ai liguri

Tuttosport non ha dubbi. L’Inter ha riacquistato Andrei Radu. Il quotidiano torinese riferisce stamane che l’operazione è stata definita due giorni fa durante l’assemblea di Lega serie A tra Marotta e Preziosi.

Scendendo nei dettagli dell’operazione: il club nerazzurro verserà 10 milioni al Grifone. Tuttavia, il portiere rumeno dovrebbe restare in prestito in Liguria, sempre se l’Inter non ha intenzione di inserirlo in altre trattative.