Calciomercato Genoa: intesa per Ankersen, ma deve partire Romulo

Calciomercato Genoa: intesa per Ankersen, terzino destro danese. Potrebbe arrivare solo con la partenza di Romulo

Il Genoa sta lavorando per un difensore esterno. Secondo Sky Sport il club di Enrico Preziosi avrebbe trovato l’intesa per Petern Ankersen, terzino destro del Copenaghen di origine danese.

Ankersen avrebbe due sponsor niente male al Genoa, ovvero i connazionali Schone e Lerager e il Copenaghen avrebbe aperto per una cessione a parametro zero. In uscita Romulo, per far posto al terzino danese classe ’90.