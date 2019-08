Calciomercato Genoa: Pajac nuovo obiettivo per la difesa

Il calciomercato del Genoa è in continua evoluzione: dopo l’arrivo di Schone si punta anche a Marko Pajac per la difesa

Genoa assolutamente scatenato sul mercato. Dopo aver accolto Lasse Schone, è a sorpresa vicino a Marko Pajac. Come informa Gianluca Di Marzio, la trattativa per il terzino sinistro classe ’93 di proprietà del Cagliari si può definire in queste ore.

Proprio l’allenatore rossoblù, quando l’anno scorso tornò ad Empoli, lanciò Pajac come titolare in azzurro nel suo 3-5-2. Sarebbe l’ennesimo acquisto di una campagna acquisti di tutto rispetto da parte del Grifone.