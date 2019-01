Il gioiello del Genoa Piatek nel mirino del Real Madrid. Un osservatore dei blancos a visionare il giocatore

Piatek nel mirino del Real Madrid, quest’indiscrezione, arrivata dalla Spagna, sembrerebbe sempre più vicina a concretizzarsi. Il tecnico dei Blancos, Santiago Solari, ha la necessità di avere un attaccante che segni e che risolva il problema gol che affligge la squadra da inizio campionato. Sopratutto ora che l’ipotesi Icardi non sembra più realizzabile, il Real deve trovare qualcuno che rispecchi le necessità della squadra è quello di Piatek potrebbe essere il profilo perfetto. Inoltre, ora, il Genoa si trova in ritiro in Spagna e per lunedì prossimo è prevista un’amichevole contro il Wurzburger Kickers e risulta che un osservatore dei Blancos sarà presente alla partita per visionare il polacco al di fuori del campionato.

Resta comunque un ostacolo da superare perché si arrivi ad un vero e proprio accordo: il prezzo. Secondo alcune voci, il presidente del Real, Perez, vorrebbe spendere per Piatek non più di 30 milioni. Il Genoa però non vuole accontentarsi e chiede per il giocatore almeno 50 o 60 milioni e comunque non vorrebbe privarsi del polacco nell’immediato. Una scelta più che corretta quella dei rossoblu, infatti ora che il Real ha acceso i riflettori su Piateck anche altre grandi squadre italiane potrebbero entrare in corsa.