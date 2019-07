Calciomercato Genoa: presentata un’offerta ufficiale per Rog

Il Genoa vuole Marko Rog e avrebbe presentato la prima offerta ufficiale al Napoli per il centrocampista croato

Come riportato da Calcionapoli24.com, il Genoa è alla ricerca di centrocampisti e avrebbe messo nel mirino Marko Rog. Il Grifone ha fatto passi concreti per il giocatore presentando una prima offerta ufficiale al Napoli.

Ai partenopei sono stai proposti 15 milioni più bonus per avere il cartellino del centrocampista croato. In questa stagione ha giocato una prima parte con il club azzurro con 11 presenze e un gol, mentre nella seconda è stato a Siviglia in Spagna dove ha collezionato 13 presenze.