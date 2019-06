Calciomercato Genoa: pressing rossoblù su Zapata

Il nuovo Genoa di Capozzucca inizia a muovere i primi passi sul mercato: obiettivo per la difesa Cristian Zapata

Aria di novità in casa Genoa. In attesa di ufficializzare il nuovo direttore sportivo e allenatore, i rossoblù si muovo sul mercato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Grifone è in pressing Cristian Zapata.

L’esperto centrale (32 anni) del Milan è un possibile obiettivo per la difesa. Due giorni fa c’è stato un incontro tra alcuni dirigenti del Grifone e l’agente del giocatore, l’ex interista Ivan Cordoba, per cercare di capire se ci sono concrete possibilità di intavolare la trattativa.