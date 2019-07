Calciomercato Genoa: sondaggio per Simone Zaza

Il Genoa vuole rinforzare il suo reparto avanzato e nelle ultime ore avrebbe mosso passi informali con il Torino per Zaza

Il Genoa è intenzionato a rinforzare il parco attaccanti da mettere a disposizione di Aurelio Andreazzoli e dopo aver visto sfumare l’ipotesi Caputo, si starebbe guardando intorno alla ricerca di occasioni ghiotte.

Con il Torino è in piedi un discorso (non è ancora una vera e propria trattativa) per Cristian Kouamè, il quale piace tanto a Mazzarri. Probabile che durante la chiacchierata si sia parlato anche di Simone Zaza che a sua volta ha estimatori in Liguria. Il Genoa, come riporta il giornalista Giovanni Albanese, ha fatto un primo sondaggio informale per l’ex Juve, in attesa di novità nei prossimi giorni.