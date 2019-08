Calciomercato Genoa, ufficiale l’acquisto di Pajac: il comunicato

Calciomercato Genoa, ufficiale l’acquisto di Pajac dal Cagliari: il comunicato della società ligure sul proprio sito

Il Genoa piazza un altro colpo in entrata a centrocampo. Il club ligure ufficializza l’acquisto di Marko Pajac dal Cagliari. Ecco il comunicato ufficiale della società sul proprio sito:

«Il Genoa Cricket and Football Club informa di aver perfezionato con il Cagliari Calcio le procedure per l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione per il riscatto, dei diritti sportivi dell’esterno Marko Pajac. Il giocatore è già stato allenato dal tecnico Aurelio Andreazzoli nell’Empoli Fc».