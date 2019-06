Calciomercato Hellas Verona: obiettivo Ricci del Sassuolo

Si muove il mercato dell’Hellas Verona che nelle ultime ore avrebbe messo nel mirino Federico Ricci, esterno del Sassuolo

Dopo l’arrivo di Rrahmani l‘Hellas Verona continua a muoversi sul mercato e guarda a cosa offre sulle corsie esterne, zona importantissima per il gioco di Ivan Juric.

Uno degli obiettivi principali è Federico Ricci, esterno classe ’94 reduce da una stagione in prestito al Benevento (è di proprietà del Sassuolo). Il Palermo si è interessato a lui ma anche l’Hellas Verona per l’appunto. Il tecnico dei veneti Juric lo ha già allenato e apprezzato al Crotone e per questo lo avrebbe chiesto al Setti.