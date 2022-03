Calciomercato, il presidente del Bayern Kahn conferma: «Ho visto Raiola. Ma viaggiando tanto si incontrano molti agenti». Obbiettivo Haaland

Il presidente del Bayern Monaco Oliver Kahn ha parlato ai microfoni di Sky Deutschland dell’interesse dei bavaresi per Erling Haaland. Ecco le sue dichiarazioni in merito.

SE HO VISTO RAIOLA? «Sì, l’ho visto. Ma questa settimana sono stato anche a Londra… viaggio molto in Europa. È normale imbattersi in questo o quell’agente. Non parlerò però pubblicamente del contenuto delle nostre conversazioni».

HAALAND? «È un giocatore del Borussia Dortmund e in questo momento è infortunato. Non mi piace parlare di giocatori di altri club».