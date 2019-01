Calciomercato Inter, sorpasso sul Napoli per Almendra

Occhi in Sudamerica, l’Inter cerca nuovi talenti: sorpasso sul Napoli per Almendra. Il Sub20 sarà l’occasione per Vitor Ribeiro

Non solo linea verde e italiana, non solo top player in scadenza di contratto. Le strategie di calciomercato dell’Inter vertono su diversi livelli di contrattazione e uno dei campi in esplorazione riguarda principalmente i nuovi talenti emergenti dal Sudamerica. A partire da Agustin Almendra, talento 18enne del Boca Juniors su cui l’Inter sta ingaggiando un duello con il Napoli, altra società di Serie a interessata al centrocampista classe 2000.Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, infatti, è da registrare l’avvenuto sorpasso dell’Inter sul Napoli.

I nerazzurri hanno offerto 15 milioni di euro al club argentino del Boca Juniors proponendo ai sudamericani di tenere il centrocampista in prestito fino al 31 dicembre 2019. Ma non solo. Nel corso delle prossime settimane si terrà il Sub20, importante torneo giovanile in Sudamerica da cui spesso sono emersi talenti importanti poi trasferitisi nel calcio europeo. E tra i profili maggiormente seguiti dagli scout nerazzurri ci sarà il difensore centrale 19enne Lucas Ribeiro, in forza al Vitoria. Il Porto ha già avviato sondaggi esplorativi sul centrale classe 1999, mentre in Italia anche Roma e Napoli lo seguiranno con particolare attenzione.