L’Inter pensa a rinforzare il centrocampo per la prossima stagione: l’obiettivo è Andrè Gomes del Barcellona, ma servono 20 milioni

Andrè Gomes è pronto a lasciare definitamente il Barcellona. Il centrocampista portoghese è attualmente in prestito all’Everton proprio dai blaugrana, ma a fine stagione potrebbe slegarsi definitivamente dal club catalano. A volerne approfittare di questa situazione è l’Inter.

Il club nerazzurro è infatti alla ricerca di nuove pedine a centrocampo per la prossima stagione e tra queste ci sarebbe proprio il portoghese. Secondo quanto riportato da il Mundo Deportivo, il Barcellona potrebbe lasciar partire il calciatore per 20 milioni di euro. L’Inter non è però l’unica interessata, spunta infatti anche il Tottenham che pare tra l’altro in netto vantaggio attualmente.